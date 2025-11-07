Informații privind prețul pentru Vocalad (VOCL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.03302275$ 0.03302275 $ 0.03302275 Cel mai mic preț $ 0.00005166$ 0.00005166 $ 0.00005166 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru Vocalad (VOCL) este $0.00005228. În ultimele 24 de ore, tokenul VOCL a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VOCL este $ 0.03302275, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00005166.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VOCL s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Vocalad (VOCL)

Capitalizare de piață $ 5.23K$ 5.23K $ 5.23K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.23K$ 5.23K $ 5.23K Ofertă află în circulație 100.00M 100.00M 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Vocalad este $ 5.23K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VOCL este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.23K.