Informații despre VNX British Pound (VGBP) VNX British Pound (VGBP) is a multichain token referencing British Pound from an issuer licensed under the Blockchain act in Liechtenstein. Each VGBP is backed 1:1 by GBP reserves held in banks in Switzerland and Liechtenstein. Information about the reserves and independent audits is publicly available at https://vnx.li/transparency/. Being referenced to traditional currency, VNX British Pound offers a traditional asset in the digital form. This is a more stable and reliable instrument for the operations in the crypto market. VNX British Pound (VGBP) is a multichain token referencing British Pound from an issuer licensed under the Blockchain act in Liechtenstein. Each VGBP is backed 1:1 by GBP reserves held in banks in Switzerland and Liechtenstein. Information about the reserves and independent audits is publicly available at https://vnx.li/transparency/. Being referenced to traditional currency, VNX British Pound offers a traditional asset in the digital form. This is a more stable and reliable instrument for the operations in the crypto market. Pagină de internet oficială: http://vnx.io/ Carte albă: https://vnx-terms.s3.amazonaws.com/VNX%20FRT%20White%20Paper.pdf Cumpără VGBP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru VNX British Pound (VGBP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru VNX British Pound (VGBP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 571.57K $ 571.57K $ 571.57K Ofertă totală: $ 428.11K $ 428.11K $ 428.11K Ofertă aflată în circulație: $ 428.11K $ 428.11K $ 428.11K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 571.57K $ 571.57K $ 571.57K Maxim dintotdeauna: $ 1.63 $ 1.63 $ 1.63 Minim dintotdeauna: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Preț curent: $ 1.34 $ 1.34 $ 1.34 Află mai mult despre prețul tokenului VNX British Pound (VGBP)

Tokenomie pentru VNX British Pound (VGBP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru VNX British Pound (VGBP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VGBP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VGBP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VGBP, explorează prețul în direct al tokenului VGBP!

