Informații privind prețul pentru Vizits Coin (VIZITS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -27.18% Modificare de preț (7 zile) -27.18%

Prețul în timp real pentru Vizits Coin (VIZITS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul VIZITS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VIZITS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VIZITS s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -27.18% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Vizits Coin (VIZITS)

Capitalizare de piață $ 28.39K$ 28.39K $ 28.39K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 28.39K$ 28.39K $ 28.39K Ofertă află în circulație 967.98M 967.98M 967.98M Ofertă totală 967,975,998.688692 967,975,998.688692 967,975,998.688692

Capitalizarea de piață actuală pentru Vizits Coin este $ 28.39K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VIZITS este 967.98M, cu o ofertă totală de 967975998.688692. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 28.39K.