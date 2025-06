Ce este Vizion (VIZION)

The First Solana Dedicated Bubble Maps Easily visualize token distribution, dev activity, snipers & on-chain activity with our intuitive, Solana dedicated bubble maps, eliminating the hassle of deciphering complex block explorers like Solscan. Our mission is to appeal to the wider Solana on-chain trader community by offering suitable visualization tools to identify risks such as rug pulls, dev activity & holdings, snipers, and other security threats that might not be immediately apparent. By providing clear and insightful visualizations, we aim to enhance traders' ability to make informed decisions and safeguard their investments.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Tokenomie pentru Vizion (VIZION)

Înțelegerea tokenomică a Vizion (VIZION) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru VIZION!