Ce este Vikto (VIKTO)

Vikto Trading Bot is a revolutionary crypto trading tool integrated directly into Telegram, powered by the high-performance Viction blockchain. With near-zero transaction fees and EVM compatibility, Vikto enables traders to execute fast, cost-effective trades with a user-friendly interface. Our upcoming token launch will unlock more features, making crypto trading accessible and profitable for everyone.

