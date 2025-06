Ce este Viking Token (VIKI)

Viking Swap 🔸 Bitcoin Aggregation Protocol Like other aggregator DEXs, Viking Swap uses similar functions. The features that distinguish Viking from other aggregator DEXs are; - Using the liquidity pools of Bitcoin DEXs - Bringing users into the Bitcoin ecosystem with various swap rewards - Unique platform features - Integration with emerging Bitcoin L2 technologies - Having a strong community 1) Swap and Earn VIKI: When you swap any trading pair, you earn VIKI Token. Reward Mechanism: 1 STX = 1 VIKI 2) Swap and Burn VIKI - Deflationary Effect: When you swap any trading pair, you run the VIKI burn mechanism. Burn Mechanism: 1 STX = 1 VIKI 3) Platform Fee: Aggregator protocols deduct a certain fee from each swap. This guarantees the smooth operation and sustainability of the platform. Viking Swap charges a 1% fee on each transaction and rewards its users with VIKI in return.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!