Informații privind prețul pentru VIDT DAO (VIDT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00001209 $ 0.00001209 $ 0.00001209 Minim 24 h $ 0.00001256 $ 0.00001256 $ 0.00001256 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00001209$ 0.00001209 $ 0.00001209 Maxim 24 h $ 0.00001256$ 0.00001256 $ 0.00001256 Maxim dintotdeauna $ 0.072876$ 0.072876 $ 0.072876 Cel mai mic preț $ 0.00001209$ 0.00001209 $ 0.00001209 Modificare de preț (1 oră) -0.21% Modificare de preț (1 zi) -2.05% Modificare de preț (7 zile) -84.35% Modificare de preț (7 zile) -84.35%

Prețul în timp real pentru VIDT DAO (VIDT) este $0.00001231. În ultimele 24 de ore, tokenul VIDT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001209 și un maxim de $ 0.00001256, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VIDT este $ 0.072876, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001209.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VIDT s-a modificat cu -0.21% în decursul ultimei ore, cu -2.05% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -84.35% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața VIDT DAO (VIDT)

Capitalizare de piață $ 10.70K$ 10.70K $ 10.70K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 12.31K$ 12.31K $ 12.31K Ofertă află în circulație 869.80M 869.80M 869.80M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru VIDT DAO este $ 10.70K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VIDT este 869.80M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 12.31K.