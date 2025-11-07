Informații privind prețul pentru Victor (VICTOR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00000578 $ 0.00000578 $ 0.00000578 Minim 24 h $ 0.00000591 $ 0.00000591 $ 0.00000591 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00000578$ 0.00000578 $ 0.00000578 Maxim 24 h $ 0.00000591$ 0.00000591 $ 0.00000591 Maxim dintotdeauna $ 0.00014396$ 0.00014396 $ 0.00014396 Cel mai mic preț $ 0.00000549$ 0.00000549 $ 0.00000549 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) +0.14% Modificare de preț (7 zile) -18.22% Modificare de preț (7 zile) -18.22%

Prețul în timp real pentru Victor (VICTOR) este $0.00000583. În ultimele 24 de ore, tokenul VICTOR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000578 și un maxim de $ 0.00000591, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VICTOR este $ 0.00014396, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000549.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VICTOR s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu +0.14% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.22% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Victor (VICTOR)

Capitalizare de piață $ 5.83K$ 5.83K $ 5.83K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.83K$ 5.83K $ 5.83K Ofertă află în circulație 999.47M 999.47M 999.47M Ofertă totală 999,466,388.928756 999,466,388.928756 999,466,388.928756

Capitalizarea de piață actuală pentru Victor este $ 5.83K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VICTOR este 999.47M, cu o ofertă totală de 999466388.928756. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.83K.