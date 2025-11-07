Informații privind prețul pentru Vibing Cat Coin (VIBECOIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0.00119323 $ 0.00119323 $ 0.00119323 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0.00119323$ 0.00119323 $ 0.00119323 Maxim dintotdeauna $ 0.00210965$ 0.00210965 $ 0.00210965 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.31% Modificare de preț (1 zi) +141.17% Modificare de preț (7 zile) +165.59% Modificare de preț (7 zile) +165.59%

Prețul în timp real pentru Vibing Cat Coin (VIBECOIN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul VIBECOIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0.00119323, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VIBECOIN este $ 0.00210965, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VIBECOIN s-a modificat cu +0.31% în decursul ultimei ore, cu +141.17% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +165.59% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Vibing Cat Coin (VIBECOIN)

Capitalizare de piață $ 851.17K$ 851.17K $ 851.17K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 851.17K$ 851.17K $ 851.17K Ofertă află în circulație 999.62M 999.62M 999.62M Ofertă totală 999,620,516.713408 999,620,516.713408 999,620,516.713408

Capitalizarea de piață actuală pentru Vibing Cat Coin este $ 851.17K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VIBECOIN este 999.62M, cu o ofertă totală de 999620516.713408. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 851.17K.