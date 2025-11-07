Informații privind prețul pentru Vibey Turtle (VIBEY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -3.73% Modificare de preț (1 zi) -9.04% Modificare de preț (7 zile) -8.45% Modificare de preț (7 zile) -8.45%

Prețul în timp real pentru Vibey Turtle (VIBEY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul VIBEY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VIBEY este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VIBEY s-a modificat cu -3.73% în decursul ultimei ore, cu -9.04% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.45% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Vibey Turtle (VIBEY)

Capitalizare de piață $ 122.12K$ 122.12K $ 122.12K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 122.12K$ 122.12K $ 122.12K Ofertă află în circulație 963.01M 963.01M 963.01M Ofertă totală 963,007,798.352074 963,007,798.352074 963,007,798.352074

Capitalizarea de piață actuală pentru Vibey Turtle este $ 122.12K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VIBEY este 963.01M, cu o ofertă totală de 963007798.352074. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 122.12K.