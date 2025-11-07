Informații privind prețul pentru VIBE AI (VIBE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.66% Modificare de preț (1 zi) -3.56% Modificare de preț (7 zile) -9.98% Modificare de preț (7 zile) -9.98%

Prețul în timp real pentru VIBE AI (VIBE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul VIBE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VIBE este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VIBE s-a modificat cu -0.66% în decursul ultimei ore, cu -3.56% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.98% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața VIBE AI (VIBE)

Capitalizare de piață $ 199.00K$ 199.00K $ 199.00K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 221.96K$ 221.96K $ 221.96K Ofertă află în circulație 896.58M 896.58M 896.58M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru VIBE AI este $ 199.00K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VIBE este 896.58M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 221.96K.