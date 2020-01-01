Tokenomie pentru VetMe (VETME) Descoperă informații cheie despre VetMe (VETME), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre VetMe (VETME) VetMe is a blockchain-based vetting and escrow service that aims to provide a platform for professionals to conduct transactions securely. The company has released a beta version of its peer-to-peer escrow service and a prototype of its over-the-counter trading platform. The VetMe token can be used for staking, which will earn holders a share of the platform's profits, and for paying zero fees on the platform. Holding a certain amount of tokens will also unlock premium features in the future. The VetMe token can be used for P2P escrow service for crypto users, OTC escrow service for traders, and KYC service for users to verify the identity of their clients. Pagină de internet oficială: https://vetmeblock.com

Tokenomie și analiză de preț pentru VetMe (VETME) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru VetMe (VETME), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 284.32K $ 284.32K $ 284.32K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 977.33M $ 977.33M $ 977.33M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 290.91K $ 290.91K $ 290.91K Maxim dintotdeauna: $ 0.00537621 $ 0.00537621 $ 0.00537621 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00029091 $ 0.00029091 $ 0.00029091 Află mai mult despre prețul tokenului VetMe (VETME)

Tokenomie pentru VetMe (VETME): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru VetMe (VETME) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VETME care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VETME care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VETME, explorează prețul în direct al tokenului VETME!

