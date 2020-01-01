Tokenomie pentru Vestra DAO (VSTR) Descoperă informații cheie despre Vestra DAO (VSTR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Vestra DAO (VSTR) VestraDAO is a decentralized autonomous organization pioneering the future of SocialFi by seamlessly integrating social engagement with decentralized finance (DeFi) and Web3 solutions. Built on the principles of transparency, security, and community empowerment, VestraDAO provides a platform where users can actively participate in governance, earn rewards, stake VSTR and build meaningful connections within a decentralized ecosystem. Pagină de internet oficială: https://vestradao.com/ Carte albă: https://vestradao.com/downloads/WhitepaperEN.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Vestra DAO (VSTR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Vestra DAO (VSTR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.36M $ 7.36M $ 7.36M Ofertă totală: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.63B $ 1.63B $ 1.63B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 226.28M $ 226.28M $ 226.28M Maxim dintotdeauna: $ 0.01653066 $ 0.01653066 $ 0.01653066 Minim dintotdeauna: $ 0.00124947 $ 0.00124947 $ 0.00124947 Preț curent: $ 0.0045297 $ 0.0045297 $ 0.0045297 Află mai mult despre prețul tokenului Vestra DAO (VSTR)

Tokenomie pentru Vestra DAO (VSTR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Vestra DAO (VSTR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VSTR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VSTR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VSTR, explorează prețul în direct al tokenului VSTR!

Predicție de preț pentru VSTR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VSTR? Pagina noastră de predicție de preț pentru VSTR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul VSTR!

