Informații privind prețul pentru VERRA DNA (VDNA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01760951$ 0.01760951 $ 0.01760951 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.76% Modificare de preț (1 zi) -1.85% Modificare de preț (7 zile) -15.38% Modificare de preț (7 zile) -15.38%

Prețul în timp real pentru VERRA DNA (VDNA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul VDNA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VDNA este $ 0.01760951, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VDNA s-a modificat cu +0.76% în decursul ultimei ore, cu -1.85% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.38% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața VERRA DNA (VDNA)

Capitalizare de piață $ 207.57K$ 207.57K $ 207.57K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 207.57K$ 207.57K $ 207.57K Ofertă află în circulație 989.98M 989.98M 989.98M Ofertă totală 989,983,397.0922911 989,983,397.0922911 989,983,397.0922911

Capitalizarea de piață actuală pentru VERRA DNA este $ 207.57K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VDNA este 989.98M, cu o ofertă totală de 989983397.0922911. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 207.57K.