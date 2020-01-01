Tokenomie pentru Vault Overflow (VAULT) Descoperă informații cheie despre Vault Overflow (VAULT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Vault Overflow (VAULT) We're building a personal finance app on top of the Hyperliquid Dex. This app is meant to offer a safe and streamlined experience for retail users, including: - An easier onboarding experience that allows crosschain and bank deposits - Portfolio Management - Long term positions building tools like DCA and auto-invest - Spot token trading - Low leverage futures products - A series of auto-rebalancing indexes for top tokens - More complex strategies like pair trading and delta-neutral positions - Hyperliquid EVM support for money markets and more

Tokenomie și analiză de preț pentru Vault Overflow (VAULT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Vault Overflow (VAULT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 44.90K $ 44.90K $ 44.90K Ofertă totală: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 121.55K $ 121.55K $ 121.55K Maxim dintotdeauna: $ 0.276619 $ 0.276619 $ 0.276619 Minim dintotdeauna: $ 0.009997 $ 0.009997 $ 0.009997 Preț curent: $ 0.01215945 $ 0.01215945 $ 0.01215945 Află mai mult despre prețul tokenului Vault Overflow (VAULT)

Tokenomie pentru Vault Overflow (VAULT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Vault Overflow (VAULT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VAULT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VAULT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VAULT, explorează prețul în direct al tokenului VAULT!

