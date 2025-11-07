Informații privind prețul pentru Vault Finance (VFI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.03% Modificare de preț (1 zi) -6.14% Modificare de preț (7 zile) -15.54% Modificare de preț (7 zile) -15.54%

Prețul în timp real pentru Vault Finance (VFI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul VFI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VFI este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VFI s-a modificat cu -0.03% în decursul ultimei ore, cu -6.14% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.54% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Vault Finance (VFI)

Capitalizare de piață $ 44.14K$ 44.14K $ 44.14K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 70.53K$ 70.53K $ 70.53K Ofertă află în circulație 3.13B 3.13B 3.13B Ofertă totală 4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463

Capitalizarea de piață actuală pentru Vault Finance este $ 44.14K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VFI este 3.13B, cu o ofertă totală de 4999863210.441463. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 70.53K.