Informații privind prețul pentru Vanguard xStock (VTIX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 328.68 $ 328.68 $ 328.68 Minim 24 h $ 335.0 $ 335.0 $ 335.0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 328.68$ 328.68 $ 328.68 Maxim 24 h $ 335.0$ 335.0 $ 335.0 Maxim dintotdeauna $ 339.15$ 339.15 $ 339.15 Cel mai mic preț $ 304.19$ 304.19 $ 304.19 Modificare de preț (1 oră) -0.04% Modificare de preț (1 zi) -1.23% Modificare de preț (7 zile) -1.09% Modificare de preț (7 zile) -1.09%

Prețul în timp real pentru Vanguard xStock (VTIX) este $330.44. În ultimele 24 de ore, tokenul VTIX a fost tranzacționat între un minim de $ 328.68 și un maxim de $ 335.0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VTIX este $ 339.15, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 304.19.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VTIX s-a modificat cu -0.04% în decursul ultimei ore, cu -1.23% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.09% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Vanguard xStock (VTIX)

Capitalizare de piață $ 783.46K$ 783.46K $ 783.46K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.15M$ 8.15M $ 8.15M Ofertă află în circulație 2.37K 2.37K 2.37K Ofertă totală 24,653.31184852195 24,653.31184852195 24,653.31184852195

Capitalizarea de piață actuală pentru Vanguard xStock este $ 783.46K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VTIX este 2.37K, cu o ofertă totală de 24653.31184852195. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.15M.