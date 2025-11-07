Informații privind prețul pentru Valentine Grok Companion (VALENTINE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01498443$ 0.01498443 $ 0.01498443 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.03% Modificare de preț (1 zi) +2.64% Modificare de preț (7 zile) -19.81% Modificare de preț (7 zile) -19.81%

Prețul în timp real pentru Valentine Grok Companion (VALENTINE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul VALENTINE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VALENTINE este $ 0.01498443, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VALENTINE s-a modificat cu -0.03% în decursul ultimei ore, cu +2.64% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.81% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Valentine Grok Companion (VALENTINE)

Capitalizare de piață $ 132.86K$ 132.86K $ 132.86K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 132.86K$ 132.86K $ 132.86K Ofertă află în circulație 999.81M 999.81M 999.81M Ofertă totală 999,814,403.032673 999,814,403.032673 999,814,403.032673

Capitalizarea de piață actuală pentru Valentine Grok Companion este $ 132.86K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VALENTINE este 999.81M, cu o ofertă totală de 999814403.032673. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 132.86K.