Prețul în timp real pentru Valencia CF Fan Token astăzi este 0.096388 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru VCF în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru VCF pe MEXC acum.

Mai multe despre VCF

Informații de preț pentru VCF

Ce este VCF

Pagina oficială pentru VCF

Tokenomie pentru VCF

Prognoza prețurilor pentru VCF

Preț Valencia CF Fan Token (VCF)

Preț în timp real pentru 1 VCF în USD:

$0.096388
-0.70%1D
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
Valencia CF Fan Token (VCF) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 02:28:12 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Valencia CF Fan Token (VCF) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.095516
Minim 24 h
$ 0.099149
Maxim 24 h

$ 0.095516
$ 0.099149
$ 4.95
$ 0.092859
-0.74%

-0.76%

-6.99%

-6.99%

Prețul în timp real pentru Valencia CF Fan Token (VCF) este $0.096388. În ultimele 24 de ore, tokenul VCF a fost tranzacționat între un minim de $ 0.095516 și un maxim de $ 0.099149, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VCF este $ 4.95, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.092859.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VCF s-a modificat cu -0.74% în decursul ultimei ore, cu -0.76% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.99% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Valencia CF Fan Token (VCF)

$ 636.03K
--
$ 963.80K
6.60M
10,000,000.0
Capitalizarea de piață actuală pentru Valencia CF Fan Token este $ 636.03K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VCF este 6.60M, cu o ofertă totală de 10000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 963.80K.

Istoric de preț pentru Valencia CF Fan Token (VCF) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Valencia CF Fan Token la USD a fost $ -0.00074654840685712.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Valencia CF Fan Token la USD a fost $ -0.0279364135.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Valencia CF Fan Token la USD a fost $ -0.0361045736.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Valencia CF Fan Token la USD a fost $ -0.06850281617471799.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.00074654840685712-0.76%
30 de zile$ -0.0279364135-28.98%
60 de zile$ -0.0361045736-37.45%
90 de zile$ -0.06850281617471799-41.54%

Ce este Valencia CF Fan Token (VCF)

The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens.

Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Valencia CF Fan Token (VCF)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Valencia CF Fan Token (USD)

Ce valoare va avea Valencia CF Fan Token (VCF) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Valencia CF Fan Token (VCF) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Valencia CF Fan Token.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Valencia CF Fan Token!

VCF în monede locale

Tokenomie pentru Valencia CF Fan Token (VCF)

Înțelegerea tokenomică a Valencia CF Fan Token (VCF) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru VCF!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Valencia CF Fan Token (VCF)

Cât valorează Valencia CF Fan Token (VCF) astăzi?
Prețul pe viu pentru VCF în USD este 0.096388 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru VCF în USD?
Prețul actual pentru VCF la USD este $ 0.096388. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Valencia CF Fan Token?
Capitalizarea de piață pentru VCF este $ 636.03K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru VCF?
Ofertă aflată în circulație pentru VCF este 6.60M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru VCF?
VCF a obținut un preț ATH de 4.95 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru VCF?
VCF a avut un preț ATL de 0.092859 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru VCF?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru VCF este -- USD.
Va crește VCF în acest an?
VCF ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru VCF pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 02:28:12 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Valencia CF Fan Token (VCF)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

