Informații privind prețul pentru Valencia CF Fan Token (VCF) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.095516 $ 0.095516 $ 0.095516 Minim 24 h $ 0.099149 $ 0.099149 $ 0.099149 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.095516$ 0.095516 $ 0.095516 Maxim 24 h $ 0.099149$ 0.099149 $ 0.099149 Maxim dintotdeauna $ 4.95$ 4.95 $ 4.95 Cel mai mic preț $ 0.092859$ 0.092859 $ 0.092859 Modificare de preț (1 oră) -0.74% Modificare de preț (1 zi) -0.76% Modificare de preț (7 zile) -6.99% Modificare de preț (7 zile) -6.99%

Prețul în timp real pentru Valencia CF Fan Token (VCF) este $0.096388. În ultimele 24 de ore, tokenul VCF a fost tranzacționat între un minim de $ 0.095516 și un maxim de $ 0.099149, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VCF este $ 4.95, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.092859.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VCF s-a modificat cu -0.74% în decursul ultimei ore, cu -0.76% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.99% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Valencia CF Fan Token (VCF)

Capitalizare de piață $ 636.03K$ 636.03K $ 636.03K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 963.80K$ 963.80K $ 963.80K Ofertă află în circulație 6.60M 6.60M 6.60M Ofertă totală 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Valencia CF Fan Token este $ 636.03K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VCF este 6.60M, cu o ofertă totală de 10000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 963.80K.