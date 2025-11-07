Informații privind prețul pentru VALA CAPITAL MARKETS (VCM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00005884 $ 0.00005884 $ 0.00005884 Minim 24 h $ 0.00007791 $ 0.00007791 $ 0.00007791 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00005884$ 0.00005884 $ 0.00005884 Maxim 24 h $ 0.00007791$ 0.00007791 $ 0.00007791 Maxim dintotdeauna $ 0.00055171$ 0.00055171 $ 0.00055171 Cel mai mic preț $ 0.00004721$ 0.00004721 $ 0.00004721 Modificare de preț (1 oră) +2.58% Modificare de preț (1 zi) -14.32% Modificare de preț (7 zile) -13.96% Modificare de preț (7 zile) -13.96%

Prețul în timp real pentru VALA CAPITAL MARKETS (VCM) este $0.00006147. În ultimele 24 de ore, tokenul VCM a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00005884 și un maxim de $ 0.00007791, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VCM este $ 0.00055171, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00004721.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VCM s-a modificat cu +2.58% în decursul ultimei ore, cu -14.32% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.96% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața VALA CAPITAL MARKETS (VCM)

Capitalizare de piață $ 477.57K$ 477.57K $ 477.57K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 477.57K$ 477.57K $ 477.57K Ofertă află în circulație 8.00B 8.00B 8.00B Ofertă totală 7,999,808,685.118292 7,999,808,685.118292 7,999,808,685.118292

Capitalizarea de piață actuală pentru VALA CAPITAL MARKETS este $ 477.57K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VCM este 8.00B, cu o ofertă totală de 7999808685.118292. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 477.57K.