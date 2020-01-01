Tokenomie pentru US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) Descoperă informații cheie despre US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) Reba is the first and only token to have a law passed, Reba's Law. This law will enforce harsher punishments on animal abusers and protect animals. On 6/2, Reba's Law passed and awaits the adoption date. Reba has worked hand in hand with Reba's Law to bring awareness and helping to ensure it gets passed. Now, Reba shifts towards the US Ambassador for all Animal Cruelty. We will work with Reba's Law to move this from a state ruling to a nationwide ruling, as we are under the firm belief that all animals deserve protection and all animal abusers deserve to face the consequences of their actions. Pagină de internet oficială: https://pump.fun/coin/2yFiCwdLiUfxq9PcNXQvu16QdgBFniCJP8P8gEXNpump Cumpără REBA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 37.78K $ 37.78K $ 37.78K Ofertă totală: $ 690.04M $ 690.04M $ 690.04M Ofertă aflată în circulație: $ 690.04M $ 690.04M $ 690.04M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 37.78K $ 37.78K $ 37.78K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA)

Tokenomie pentru US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri REBA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri REBA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru REBA, explorează prețul în direct al tokenului REBA!

