Informații despre Urolithin A ($URO) $URO token represents longevity experiments performed with the compound Urolithin A. These experiments are live-streamed on Pump Science. What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms. What is Urolithin A? Urolithin A is a compound that your body makes when you eat foods rich in ellagitannins, like pomegranates. What makes it special is its ability to give your cells a "spring cleaning." It helps clear out old, dysfunctional mitochondria—the energy factories of the cell—allowing the fresh, healthy ones to thrive. This process, known as mitophagy, has been shown to extend the lifespan of C. elegans by making their cells more efficient and energetic. In human studies, Urolithin A has shown promise in boosting muscle health and energy, which tend to decline as we age. Think of it as a reset button for your cells, helping to keep them functioning at their best. While we're still uncovering its full potential, Urolithin A is a fascinating link between diet, gut health, and longevity. Pagină de internet oficială: https://pump-science-app.vercel.app/experiments/URO Carte albă: https://pumpscience.gitbook.io/pump.science Cumpără $URO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Urolithin A ($URO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Urolithin A ($URO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Ofertă totală: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Ofertă aflată în circulație: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Maxim dintotdeauna: $ 0.144324 $ 0.144324 $ 0.144324 Minim dintotdeauna: $ 0.00116502 $ 0.00116502 $ 0.00116502 Preț curent: $ 0.00121605 $ 0.00121605 $ 0.00121605 Află mai mult despre prețul tokenului Urolithin A ($URO)

Tokenomie pentru Urolithin A ($URO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Urolithin A ($URO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $URO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $URO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $URO, explorează prețul în direct al tokenului $URO!

Predicție de preț pentru $URO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta $URO? Pagina noastră de predicție de preț pentru $URO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul $URO!

