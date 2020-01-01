Tokenomie pentru Upup Space (UPP) Descoperă informații cheie despre Upup Space (UPP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Upup Space (UPP) UPUP stands as the world's first blockchain-based open protocol aggregation platform, revolutionizing the gaming industry by leveraging decentralized technology. Unlike traditional gaming platforms that restrict token usage or developer access, UPUP empowers users to create game protocol fund pools with any token on the Binance Smart Chain (BSC), such as its native UPP token (contract: 0x2cf50922ff77a24605e05c2a979f4f8d01d62413). This universal token compatibility allows players to participate in games using any BEP20 token, fostering inclusivity and lowering entry barriers for global users. By removing token-specific limitations, UPUP creates a dynamic, diverse ecosystem where players and creators can engage freely, driving innovation and adoption. The platform's open-access model is a game-changer for developers. UPUP welcomes all program developers, regardless of experience or resources, to build and deploy game protocols. This democratized approach contrasts with closed ecosystems, enabling a broad range of creators—from independent developers to established studios—to contribute to the platform. Developers benefit from a permanent commission revenue model, earning ongoing profits from their games without expiration. This sustainable income stream, combined with UPUP's high traffic, ensures creators gain both financial rewards and exposure, positioning the platform as a hub for entrepreneurial innovation. For developers, UPUP is more than a gaming platform; it's a dual-benefit entrepreneurial ecosystem. By integrating their protocols, developers tap into UPUP's growing user base, amplifying their projects' visibility and user engagement. The platform's traffic-driven model transforms clicks and interactions into tangible profits, offering a unique opportunity to scale projects while earning commissions. This dual advantage—financial gain and audience growth—makes UPUP an ideal launchpad for Web3 entrepreneurs seeking to innovate in blockchain gaming. Pagină de internet oficială: https://upupspace.com Carte albă: https://drive.google.com/file/d/1utFH67JYy-rKBRDns1sb8_ng5TS4jPpB/view

Tokenomie și analiză de preț pentru Upup Space (UPP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Upup Space (UPP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Ofertă totală: $ 171.00M $ 171.00M $ 171.00M Ofertă aflată în circulație: $ 4.05M $ 4.05M $ 4.05M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 80.85M $ 80.85M $ 80.85M Maxim dintotdeauna: $ 0.78226 $ 0.78226 $ 0.78226 Minim dintotdeauna: $ 0.472437 $ 0.472437 $ 0.472437 Preț curent: $ 0.472791 $ 0.472791 $ 0.472791 Află mai mult despre prețul tokenului Upup Space (UPP)

Tokenomie pentru Upup Space (UPP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Upup Space (UPP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UPP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UPP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru UPP, explorează prețul în direct al tokenului UPP!

