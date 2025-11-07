Informații privind prețul pentru Upheaval Finance (UPHL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00308931 $ 0.00308931 $ 0.00308931 Minim 24 h $ 0.00757529 $ 0.00757529 $ 0.00757529 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00308931$ 0.00308931 $ 0.00308931 Maxim 24 h $ 0.00757529$ 0.00757529 $ 0.00757529 Maxim dintotdeauna $ 0.04077558$ 0.04077558 $ 0.04077558 Cel mai mic preț $ 0.00226236$ 0.00226236 $ 0.00226236 Modificare de preț (1 oră) -23.52% Modificare de preț (1 zi) +50.33% Modificare de preț (7 zile) -50.15% Modificare de preț (7 zile) -50.15%

Prețul în timp real pentru Upheaval Finance (UPHL) este $0.00569419. În ultimele 24 de ore, tokenul UPHL a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00308931 și un maxim de $ 0.00757529, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru UPHL este $ 0.04077558, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00226236.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, UPHL s-a modificat cu -23.52% în decursul ultimei ore, cu +50.33% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -50.15% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Upheaval Finance (UPHL)

Capitalizare de piață $ 444.17K$ 444.17K $ 444.17K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.84M$ 6.84M $ 6.84M Ofertă află în circulație 59.69M 59.69M 59.69M Ofertă totală 919,437,042.1029663 919,437,042.1029663 919,437,042.1029663

Capitalizarea de piață actuală pentru Upheaval Finance este $ 444.17K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru UPHL este 59.69M, cu o ofertă totală de 919437042.1029663. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.84M.