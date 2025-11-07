Informații privind prețul pentru Unstable States Dollar (USD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00001915 $ 0.00001915 $ 0.00001915 Minim 24 h $ 0.00002034 $ 0.00002034 $ 0.00002034 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00001915$ 0.00001915 $ 0.00001915 Maxim 24 h $ 0.00002034$ 0.00002034 $ 0.00002034 Maxim dintotdeauna $ 0.0019021$ 0.0019021 $ 0.0019021 Cel mai mic preț $ 0.00001915$ 0.00001915 $ 0.00001915 Modificare de preț (1 oră) -0.83% Modificare de preț (1 zi) -4.30% Modificare de preț (7 zile) -41.10% Modificare de preț (7 zile) -41.10%

Prețul în timp real pentru Unstable States Dollar (USD) este $0.00001942. În ultimele 24 de ore, tokenul USD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001915 și un maxim de $ 0.00002034, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru USD este $ 0.0019021, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001915.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, USD s-a modificat cu -0.83% în decursul ultimei ore, cu -4.30% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -41.10% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Unstable States Dollar (USD)

Capitalizare de piață $ 19.40K$ 19.40K $ 19.40K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 19.40K$ 19.40K $ 19.40K Ofertă află în circulație 999.11M 999.11M 999.11M Ofertă totală 999,111,352.21307 999,111,352.21307 999,111,352.21307

Capitalizarea de piață actuală pentru Unstable States Dollar este $ 19.40K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru USD este 999.11M, cu o ofertă totală de 999111352.21307. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 19.40K.