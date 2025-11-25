Ce este USC

Tokenomie pentru Unstable Cult (USC) Descoperă informații cheie despre Unstable Cult (USC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Unstable Cult (USC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Unstable Cult (USC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Maxim dintotdeauna: $ 0.01506928 $ 0.01506928 $ 0.01506928 Minim dintotdeauna: $ 0.00229806 $ 0.00229806 $ 0.00229806 Preț curent: $ 0.00229806 $ 0.00229806 $ 0.00229806 Află mai mult despre prețul tokenului Unstable Cult (USC) Cumpără USC acum!

Informații despre Unstable Cult (USC) Pagină de internet oficială: https://www.unstablecult.lol

Tokenomie pentru Unstable Cult (USC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Unstable Cult (USC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri USC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri USC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru USC, explorează prețul în direct al tokenului USC!

Predicție de preț pentru USC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta USC? Pagina noastră de predicție de preț pentru USC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul USC!

