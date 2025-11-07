Informații privind prețul pentru Unstable Cult (USC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01506928$ 0.01506928 $ 0.01506928 Cel mai mic preț $ 0.00229806$ 0.00229806 $ 0.00229806 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru Unstable Cult (USC) este $0.00229806. În ultimele 24 de ore, tokenul USC a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru USC este $ 0.01506928, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00229806.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, USC s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Unstable Cult (USC)

Capitalizare de piață $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Unstable Cult este $ 2.30M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru USC este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.30M.