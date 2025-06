Ce este UNS Token (UNS)

UNS Token is a multisector utility BEP20 token that enables in connecting real-life utilities to the digital world. UNS is focused on building partnerships with various organizations specifically in essential sectors: Agriculture through Hydroponic Farming, Education, Solar Energy, Healthcare and Crypto Exchange. UNS bridging Digital World to Real World utility by integrating payments through UNS Token in the essential sectors.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!