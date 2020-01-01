Explorează tokenomia pentru Unknown AI (UNAI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului UNAI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Unknown AI (UNAI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului UNAI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre Unknown AI (UNAI) UNAI is a decentralized AI powered ecosystem that offers users a wide array of tools for AI creation, design, interaction and play. It focuses on transparency, innovation and user-friendliness, making advanced AI accessible to both individuals and businesses. The platform enables users to create custom AI bots that can generate on-brand AI images & chats, moderation tools, audit cryptocurrency smart contracts and engage in AI driven gaming experiences. With continuous development and integration of the latest AI advancements. Pagină de internet oficială: https://www.unknownai.tech/ Carte albă: https://unai.gitbook.io/unknown-ai-unai Tokenomie și analiză de preț pentru Unknown AI (UNAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Unknown AI (UNAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 18.46K Ofertă totală: $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 100.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 18.46K Maxim dintotdeauna: $ 0.00740367 Minim dintotdeauna: $ 0.00011082 Preț curent: $ 0.00018464 Tokenomie pentru Unknown AI (UNAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Unknown AI (UNAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UNAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UNAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.