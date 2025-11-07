Informații privind prețul pentru Universe Of Gamers (UOG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.55% Modificare de preț (1 zi) -0.50% Modificare de preț (7 zile) -21.18% Modificare de preț (7 zile) -21.18%

Prețul în timp real pentru Universe Of Gamers (UOG) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul UOG a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru UOG este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, UOG s-a modificat cu -0.55% în decursul ultimei ore, cu -0.50% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.18% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Universe Of Gamers (UOG)

Capitalizare de piață $ 232.92K$ 232.92K $ 232.92K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 232.92K$ 232.92K $ 232.92K Ofertă află în circulație 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ofertă totală 999,999,916.812457 999,999,916.812457 999,999,916.812457

Capitalizarea de piață actuală pentru Universe Of Gamers este $ 232.92K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru UOG este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999999916.812457. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 232.92K.