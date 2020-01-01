Tokenomie pentru UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Descoperă informații cheie despre UnitedStates National Debt Coin (USNDC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre UnitedStates National Debt Coin (USNDC) The national debt has increased every year for the past ten years, and interest expenses have remained fairly stable due to low interest rates and the perceived low risk of U.S. government default, according to the U.S. Treasury Fiscal Data. This coin is a parody coin about the debt crises in the US and to highlight various aspects about this crises in a humouros way to the people on solana. $USNDC Pagină de internet oficială: https://pump.fun/coin/8iK4qEEb41gkogyEUn4qjrnuj3vgvQEf1RcxXauWpump

Tokenomie și analiză de preț pentru UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru UnitedStates National Debt Coin (USNDC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.19K $ 10.19K $ 10.19K Ofertă totală: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Ofertă aflată în circulație: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.19K $ 10.19K $ 10.19K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului UnitedStates National Debt Coin (USNDC)

Tokenomie pentru UnitedStates National Debt Coin (USNDC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru UnitedStates National Debt Coin (USNDC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri USNDC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri USNDC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru USNDC, explorează prețul în direct al tokenului USNDC!

