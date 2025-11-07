Informații privind prețul pentru UnitedHealth xStock (UNHX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 327.1 $ 327.1 $ 327.1 Minim 24 h $ 365.54 $ 365.54 $ 365.54 Maxim 24 h Minim 24 h $ 327.1$ 327.1 $ 327.1 Maxim 24 h $ 365.54$ 365.54 $ 365.54 Maxim dintotdeauna $ 388.84$ 388.84 $ 388.84 Cel mai mic preț $ 234.96$ 234.96 $ 234.96 Modificare de preț (1 oră) +4.72% Modificare de preț (1 zi) +6.65% Modificare de preț (7 zile) +1.36% Modificare de preț (7 zile) +1.36%

Prețul în timp real pentru UnitedHealth xStock (UNHX) este $349.18. În ultimele 24 de ore, tokenul UNHX a fost tranzacționat între un minim de $ 327.1 și un maxim de $ 365.54, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru UNHX este $ 388.84, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 234.96.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, UNHX s-a modificat cu +4.72% în decursul ultimei ore, cu +6.65% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +1.36% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața UnitedHealth xStock (UNHX)

Capitalizare de piață $ 559.83K$ 559.83K $ 559.83K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.64M$ 8.64M $ 8.64M Ofertă află în circulație 1.60K 1.60K 1.60K Ofertă totală 24,752.43230453158 24,752.43230453158 24,752.43230453158

Capitalizarea de piață actuală pentru UnitedHealth xStock este $ 559.83K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru UNHX este 1.60K, cu o ofertă totală de 24752.43230453158. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.64M.