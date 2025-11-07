Informații privind prețul pentru United States of Memerica (MEMERICA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -2.41% Modificare de preț (7 zile) -50.55% Modificare de preț (7 zile) -50.55%

Prețul în timp real pentru United States of Memerica (MEMERICA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MEMERICA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MEMERICA este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MEMERICA s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -2.41% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -50.55% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața United States of Memerica (MEMERICA)

Capitalizare de piață $ 81.56K$ 81.56K $ 81.56K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 81.56K$ 81.56K $ 81.56K Ofertă află în circulație 100.00B 100.00B 100.00B Ofertă totală 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru United States of Memerica este $ 81.56K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MEMERICA este 100.00B, cu o ofertă totală de 100000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 81.56K.