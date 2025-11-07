Informații privind prețul pentru Unit Fartcoin (UFART) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.249957 $ 0.249957 $ 0.249957 Minim 24 h $ 0.278281 $ 0.278281 $ 0.278281 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.249957$ 0.249957 $ 0.249957 Maxim 24 h $ 0.278281$ 0.278281 $ 0.278281 Maxim dintotdeauna $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 Cel mai mic preț $ 0.239061$ 0.239061 $ 0.239061 Modificare de preț (1 oră) +0.20% Modificare de preț (1 zi) -6.91% Modificare de preț (7 zile) -25.13% Modificare de preț (7 zile) -25.13%

Prețul în timp real pentru Unit Fartcoin (UFART) este $0.255523. În ultimele 24 de ore, tokenul UFART a fost tranzacționat între un minim de $ 0.249957 și un maxim de $ 0.278281, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru UFART este $ 1.69, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.239061.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, UFART s-a modificat cu +0.20% în decursul ultimei ore, cu -6.91% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -25.13% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Unit Fartcoin (UFART)

Capitalizare de piață $ 20.47M$ 20.47M $ 20.47M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 255.52M$ 255.52M $ 255.52M Ofertă află în circulație 80.10M 80.10M 80.10M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Unit Fartcoin este $ 20.47M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru UFART este 80.10M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 255.52M.