Informații privind prețul pentru UniLend Finance (UFT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00309037 $ 0.00309037 $ 0.00309037 Minim 24 h $ 0.00396761 $ 0.00396761 $ 0.00396761 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00309037$ 0.00309037 $ 0.00309037 Maxim 24 h $ 0.00396761$ 0.00396761 $ 0.00396761 Maxim dintotdeauna $ 4.47$ 4.47 $ 4.47 Cel mai mic preț $ 0.0028792$ 0.0028792 $ 0.0028792 Modificare de preț (1 oră) -18.06% Modificare de preț (1 zi) -20.74% Modificare de preț (7 zile) -13.00% Modificare de preț (7 zile) -13.00%

Prețul în timp real pentru UniLend Finance (UFT) este $0.00314449. În ultimele 24 de ore, tokenul UFT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00309037 și un maxim de $ 0.00396761, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru UFT este $ 4.47, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0028792.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, UFT s-a modificat cu -18.06% în decursul ultimei ore, cu -20.74% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața UniLend Finance (UFT)

Capitalizare de piață $ 322.21K$ 322.21K $ 322.21K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 322.21K$ 322.21K $ 322.21K Ofertă află în circulație 100.00M 100.00M 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru UniLend Finance este $ 322.21K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru UFT este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 322.21K.