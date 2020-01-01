Tokenomie pentru Ungraduate Gamer (UGG) Descoperă informații cheie despre Ungraduate Gamer (UGG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ungraduate Gamer (UGG) Ungraduate Gamer Token is the official meme token from one of India's biggest gaming Creators. Ungraduate Gamer has over 11m subscribers on YouTube. He fair launched his meme token in partnership with XCAD Network and Ape Terminal. His token is not just a meme token, it can be used within the XCAD Network application, fans can earn the token, and use the token to vote on decisions around his channel, use to buy perks such as a follow back on instagram, twitter, or even merchandise. Pagină de internet oficială: https://www.ungraduatetoken.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Ungraduate Gamer (UGG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ungraduate Gamer (UGG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.07K Ofertă totală: $ 927.19M Ofertă aflată în circulație: $ 927.19M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.07K Maxim dintotdeauna: $ 0.0008962 Minim dintotdeauna: $ 0.00001434 Preț curent: $ 0

Tokenomie pentru Ungraduate Gamer (UGG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ungraduate Gamer (UGG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UGG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UGG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru UGG, explorează prețul în direct al tokenului UGG!

