Informații privind prețul pentru UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.53% Modificare de preț (1 zi) -17.83% Modificare de preț (7 zile) -33.17% Modificare de preț (7 zile) -33.17%

Prețul în timp real pentru UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul UNEMPLOYED a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru UNEMPLOYED este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, UNEMPLOYED s-a modificat cu +0.53% în decursul ultimei ore, cu -17.83% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -33.17% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED)

Capitalizare de piață $ 7.39K$ 7.39K $ 7.39K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.39K$ 7.39K $ 7.39K Ofertă află în circulație 997.98M 997.98M 997.98M Ofertă totală 997,981,570.97055 997,981,570.97055 997,981,570.97055

Capitalizarea de piață actuală pentru UNEMPLOYED COIN este $ 7.39K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru UNEMPLOYED este 997.98M, cu o ofertă totală de 997981570.97055. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.39K.