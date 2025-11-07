Informații privind prețul pentru Unbagging The Ocean (UNBAGGED) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -3.65% Modificare de preț (1 zi) -22.27% Modificare de preț (7 zile) -4.50% Modificare de preț (7 zile) -4.50%

Prețul în timp real pentru Unbagging The Ocean (UNBAGGED) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul UNBAGGED a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru UNBAGGED este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, UNBAGGED s-a modificat cu -3.65% în decursul ultimei ore, cu -22.27% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -4.50% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

Capitalizare de piață $ 12.96K$ 12.96K $ 12.96K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 12.96K$ 12.96K $ 12.96K Ofertă află în circulație 998.93M 998.93M 998.93M Ofertă totală 998,931,355.1165223 998,931,355.1165223 998,931,355.1165223

Capitalizarea de piață actuală pentru Unbagging The Ocean este $ 12.96K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru UNBAGGED este 998.93M, cu o ofertă totală de 998931355.1165223. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 12.96K.