Informații privind prețul pentru ULTIMO (ULTIMO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.28% Modificare de preț (1 zi) -68.83% Modificare de preț (7 zile) -79.28% Modificare de preț (7 zile) -79.28%

Prețul în timp real pentru ULTIMO (ULTIMO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ULTIMO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ULTIMO este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ULTIMO s-a modificat cu +0.28% în decursul ultimei ore, cu -68.83% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -79.28% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ULTIMO (ULTIMO)

Capitalizare de piață $ 7.15K$ 7.15K $ 7.15K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.15K$ 7.15K $ 7.15K Ofertă află în circulație 999.90M 999.90M 999.90M Ofertă totală 999,898,012.462031 999,898,012.462031 999,898,012.462031

Capitalizarea de piață actuală pentru ULTIMO este $ 7.15K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ULTIMO este 999.90M, cu o ofertă totală de 999898012.462031. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.15K.