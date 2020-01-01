Tokenomie pentru Ultimate Frog Racing (UFR) Descoperă informații cheie despre Ultimate Frog Racing (UFR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ultimate Frog Racing (UFR) Ultimate Frog Racing (UFR): The world's most entertaining new sports organization and the fastest, most memeable token on Solana. Real frogs, real races, winner takes all. Join the race, embrace the pace. We have live streaming of different frogs streamed live. If your frog wins, you'll share the prize pool with other winners based on the size of your stake. Own a real life racing frog via an NFT. Pagină de internet oficială: https://www.ultimatefrogracing.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Ultimate Frog Racing (UFR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ultimate Frog Racing (UFR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.54K $ 4.54K $ 4.54K Ofertă totală: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Ofertă aflată în circulație: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.54K $ 4.54K $ 4.54K Maxim dintotdeauna: $ 0.00367674 $ 0.00367674 $ 0.00367674 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Ultimate Frog Racing (UFR)

Tokenomie pentru Ultimate Frog Racing (UFR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ultimate Frog Racing (UFR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UFR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UFR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru UFR, explorează prețul în direct al tokenului UFR!

Predicție de preț pentru UFR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta UFR? Pagina noastră de predicție de preț pentru UFR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul UFR!

