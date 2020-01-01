Tokenomie pentru Ulord (UT) Descoperă informații cheie despre Ulord (UT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ulord (UT) Ulord is a peer-to-peer value transfer public blockchain. Through building its blockchain underlying architecture and digital resource distribution protocols, it enables third-party developers to explore their own applications over open-source agreements to form a complete ecology of blockchain technology and applications. Based on various rules and protocols created by Ulord, it loads various types of digital resource application scenarios including text, pictures, music, video and software, providing a direct docking platform for information creators and consumers. Ulord Foundation, registered in Singapore, is the main operator of the Ulord project. It is determined to use the blockchain technology to create a new digital resource interaction platform. Ulord Foundation will standardize and manage the technology development, application docking, promotion and other related work of the Ulord Project. Ulord team brings together a large number of high-level R & D personnel led by more than 10 PhDs, with comprehensive blockchain technology application development capabilities. More than 50 excellent programmers and algorithm engineers in the technology development team have backgrounds in areas such as blockchain, cryptography, Internet information security, big data, cloud computing, artificial intelligence, finance, and management. There are senior scientists in cryptography and blockchain, and specialized blockchain project investors. In addition, Ulord team also maintains close cooperation with research institutes such as Windsor University in Canada, National University of Defense Technology, Wuhan University, Beihang University, Chinese Academy of Sciences and South China University of Technology, etc. Pagină de internet oficială: https://ulord.one/

Tokenomie și analiză de preț pentru Ulord (UT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ulord (UT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.47K $ 7.47K $ 7.47K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 149.45M $ 149.45M $ 149.45M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 50.02K $ 50.02K $ 50.02K Maxim dintotdeauna: $ 0.185961 $ 0.185961 $ 0.185961 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Ulord (UT)

Tokenomie pentru Ulord (UT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ulord (UT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru UT, explorează prețul în direct al tokenului UT!

Predicție de preț pentru UT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta UT? Pagina noastră de predicție de preț pentru UT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul UT!

