Informații despre Ugly Dog (UGLYDOG) Ugly Dog is the first memecoin inspired by AI & community ideas. The Ugly Dog Token is a memecoin that leverages both the power of people and AI to create a decentralized, community-driven cryptocurrency. It's built on the Solana Blockchain, known for its efficiency, security, and low transaction fees. Ugly Dog merges humor, technology, and community engagement, pushing the boundaries of what's possible in crypto culture and memes. Ugly Dog combines the power of people and AI, emphasizing human uniqueness, because humor knows no boundaries. Ugly Dog aims to push the limits of humor in AI-generated content and challenge some of the existing restrictions in platforms like ChatGPT when it comes to humor and visual representations. Pagină de internet oficială: https://uglydog.meme Carte albă: https://uglydog.at/wp-content/uploads/2024/10/whitepaperUGLYDOGTOKEN.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Ugly Dog (UGLYDOG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ugly Dog (UGLYDOG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 164.12K $ 164.12K $ 164.12K Ofertă totală: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Ofertă aflată în circulație: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 164.12K $ 164.12K $ 164.12K Maxim dintotdeauna: $ 0.00370586 $ 0.00370586 $ 0.00370586 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00016482 $ 0.00016482 $ 0.00016482 Află mai mult despre prețul tokenului Ugly Dog (UGLYDOG)

Tokenomie pentru Ugly Dog (UGLYDOG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ugly Dog (UGLYDOG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UGLYDOG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UGLYDOG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru UGLYDOG, explorează prețul în direct al tokenului UGLYDOG!

Predicție de preț pentru UGLYDOG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta UGLYDOG? Pagina noastră de predicție de preț pentru UGLYDOG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul UGLYDOG!

