Tokenomie pentru UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Descoperă informații cheie despre UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) UBS uMINT: USD Money Market Investment Fund Token, directly issued by UBS Tokenise, managed by UBS Asset Management and distributed by DigiFT. It offers global accredited investors stable yield and income generation and the unique opportunity to build upon of the most established and recognised global financial branded names, UBS. DigiFT is the world first authorised and regulated smart-contract driven STO / RWA issuance and trading exchange. We have been selected as an authorised distribution partner by UBS for their tokenised money market fund, uMINT. Pagină de internet oficială: https://www.digift.sg/user/login Carte albă: https://www.ubs.com/global/en/media/display-page-ndp/en-20241101-first-tokenized-investment-fund.html Cumpără UMINT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.36K $ 10.36K $ 10.36K Ofertă totală: $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 Ofertă aflată în circulație: $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.36K $ 10.36K $ 10.36K Maxim dintotdeauna: $ 103.63 $ 103.63 $ 103.63 Minim dintotdeauna: $ 100.25 $ 100.25 $ 100.25 Preț curent: $ 103.63 $ 103.63 $ 103.63 Află mai mult despre prețul tokenului UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)

Tokenomie pentru UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UMINT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UMINT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru UMINT, explorează prețul în direct al tokenului UMINT!

Predicție de preț pentru UMINT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta UMINT? Pagina noastră de predicție de preț pentru UMINT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul UMINT!

