Informații despre TXN Club (TXN) TXN Club - platform designed to seamlessly unite Twitch, YouTube, Twitter, SocialFi, Discord and other social media platforms in one accessible space. https://docs.txntech.club/ CA: 0x7236A7Ad67976eE07961Ab26Ed6F4CD23F7a9bD1 Over 370eth raised in 3 rounds! Key Features: P2P Tipping Exclusive Content subscription Dual Referral System Revenue Share: Burn Mechanism + much more - to be found in the TXN Litepaper Pagină de internet oficială: https://txntech.club/ Carte albă: https://docs.txntech.club/

Tokenomie și analiză de preț pentru TXN Club (TXN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TXN Club (TXN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 13.21K $ 13.21K $ 13.21K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 18.26M $ 18.26M $ 18.26M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 72.38K $ 72.38K $ 72.38K Maxim dintotdeauna: $ 0.05545 $ 0.05545 $ 0.05545 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00072377 $ 0.00072377 $ 0.00072377 Află mai mult despre prețul tokenului TXN Club (TXN)

Tokenomie pentru TXN Club (TXN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TXN Club (TXN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TXN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TXN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TXN, explorează prețul în direct al tokenului TXN!

