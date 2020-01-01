Tokenomie pentru TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) Descoperă informații cheie despre TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels. TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels. Pagină de internet oficială: https://app.twinfinance.io Carte albă: https://docs.twinfinance.io Cumpără IAAPL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 20.67K $ 20.67K $ 20.67K Ofertă totală: $ 86.82 $ 86.82 $ 86.82 Ofertă aflată în circulație: $ 86.82 $ 86.82 $ 86.82 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 20.67K $ 20.67K $ 20.67K Maxim dintotdeauna: $ 250.93 $ 250.93 $ 250.93 Minim dintotdeauna: $ 225.93 $ 225.93 $ 225.93 Preț curent: $ 238.09 $ 238.09 $ 238.09 Află mai mult despre prețul tokenului TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL)

Tokenomie pentru TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri IAAPL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri IAAPL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru IAAPL, explorează prețul în direct al tokenului IAAPL!

