Informații privind prețul pentru TUTUT COIN (TUTC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.05% Modificare de preț (1 zi) -3.74% Modificare de preț (7 zile) -16.04% Modificare de preț (7 zile) -16.04%

Prețul în timp real pentru TUTUT COIN (TUTC) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul TUTC a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TUTC este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TUTC s-a modificat cu +0.05% în decursul ultimei ore, cu -3.74% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.04% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața TUTUT COIN (TUTC)

Capitalizare de piață $ 183.71K$ 183.71K $ 183.71K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 183.71K$ 183.71K $ 183.71K Ofertă află în circulație 999.98M 999.98M 999.98M Ofertă totală 999,980,288.876107 999,980,288.876107 999,980,288.876107

Capitalizarea de piață actuală pentru TUTUT COIN este $ 183.71K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TUTC este 999.98M, cu o ofertă totală de 999980288.876107. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 183.71K.