Informații privind prețul pentru TurboUSD Unstablecoin (₸USD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00000515 $ 0.00000515 $ 0.00000515 Minim 24 h $ 0.00000562 $ 0.00000562 $ 0.00000562 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00000515$ 0.00000515 $ 0.00000515 Maxim 24 h $ 0.00000562$ 0.00000562 $ 0.00000562 Maxim dintotdeauna $ 0.00002022$ 0.00002022 $ 0.00002022 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.03% Modificare de preț (1 zi) -6.05% Modificare de preț (7 zile) -15.04% Modificare de preț (7 zile) -15.04%

Prețul în timp real pentru TurboUSD Unstablecoin (₸USD) este $0.00000527. În ultimele 24 de ore, tokenul ₸USD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000515 și un maxim de $ 0.00000562, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ₸USD este $ 0.00002022, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ₸USD s-a modificat cu -0.03% în decursul ultimei ore, cu -6.05% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.04% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

Capitalizare de piață $ 390.07K$ 390.07K $ 390.07K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 524.66K$ 524.66K $ 524.66K Ofertă află în circulație 74.35B 74.35B 74.35B Ofertă totală 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru TurboUSD Unstablecoin este $ 390.07K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ₸USD este 74.35B, cu o ofertă totală de 100000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 524.66K.