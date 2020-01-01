Tokenomie pentru TruthChain (TRUTH) Descoperă informații cheie despre TruthChain (TRUTH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

The TruthChain token serves as the backbone of the ecosystem, enabling seamless operations and incentivizing community participation. It has multiple use cases that make it essential to the network's success and functionality: 1. Validator Rewards: Validators are the nodes hosting neutral and untampered LLMs in the TruthChain network. They play a critical role in maintaining the network's decentralization and reliability. Tokens are used to reward these validators for their contributions, ensuring the network remains active, secure, and efficient. 2. Transaction Fees: Users querying the TruthChain network for data verification or consensus will pay small transaction fees in tokens. These fees help sustain the ecosystem by compensating validators for their computational efforts. 3. Staking: Tokens can be staked by both validators and users to support the network's operations. Validators may stake tokens to secure their roles in the ecosystem, while users can stake to earn rewards and participate in securing the network. Staking also acts as a safeguard, discouraging malicious actors from attempting to disrupt the network. 4. Governance: TruthChain is a community-driven project, and the token empowers holders to take part in governance decisions. Token holders can propose and vote on key network upgrades, policy changes, or the inclusion of new LLMs. This ensures that the network evolves according to the collective interest of its community. 5. Access to Services: The token will also act as a medium of exchange for accessing premium features within the ecosystem. Users can use tokens for API calls, advanced verification tools, or other services that require computational resources. These utility-focused applications make the token integral to TruthChain, ensuring it supports decentralization, incentivizes participation, and sustains the ecosystem financially. By aligning incentives with the network's goals, the token helps establish a reliable, transparent, and censorship-resistant solution for verifying factual data.

Tokenomie și analiză de preț pentru TruthChain (TRUTH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TruthChain (TRUTH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 136.76K $ 136.76K $ 136.76K Ofertă totală: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Ofertă aflată în circulație: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 136.76K $ 136.76K $ 136.76K Maxim dintotdeauna: $ 0.00664614 $ 0.00664614 $ 0.00664614 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00013698 $ 0.00013698 $ 0.00013698 Află mai mult despre prețul tokenului TruthChain (TRUTH)

Tokenomie pentru TruthChain (TRUTH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TruthChain (TRUTH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TRUTH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TRUTH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TRUTH, explorează prețul în direct al tokenului TRUTH!

Predicție de preț pentru TRUTH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TRUTH? Pagina noastră de predicție de preț pentru TRUTH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TRUTH!

