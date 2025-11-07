Informații privind prețul pentru Trumpius Maximus (TRUMPIUS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00200902 $ 0.00200902 $ 0.00200902 Minim 24 h $ 0.00215446 $ 0.00215446 $ 0.00215446 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00200902$ 0.00200902 $ 0.00200902 Maxim 24 h $ 0.00215446$ 0.00215446 $ 0.00215446 Maxim dintotdeauna $ 0.43177$ 0.43177 $ 0.43177 Cel mai mic preț $ 0.00198167$ 0.00198167 $ 0.00198167 Modificare de preț (1 oră) -0.07% Modificare de preț (1 zi) -4.17% Modificare de preț (7 zile) -9.99% Modificare de preț (7 zile) -9.99%

Prețul în timp real pentru Trumpius Maximus (TRUMPIUS) este $0.0020524. În ultimele 24 de ore, tokenul TRUMPIUS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00200902 și un maxim de $ 0.00215446, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TRUMPIUS este $ 0.43177, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00198167.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TRUMPIUS s-a modificat cu -0.07% în decursul ultimei ore, cu -4.17% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.99% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Capitalizare de piață $ 96.46K$ 96.46K $ 96.46K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 96.46K$ 96.46K $ 96.46K Ofertă află în circulație 47.00M 47.00M 47.00M Ofertă totală 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Trumpius Maximus este $ 96.46K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TRUMPIUS este 47.00M, cu o ofertă totală de 47000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 96.46K.