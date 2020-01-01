Tokenomie pentru TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Descoperă informații cheie despre TruFin Staked NEAR (TRUNEAR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin's third product, TruStake NEAR, is an NEAR staking vault which provides access to NEAR liquid staking on the NEAR network. TruNEAR is the liquid staking token users receive when they deposit NEAR into the TruStake vault. It is fungible asset standard like NEAR and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits NEAR on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruNEAR, based on the exchange rate at the time of staking. As NEAR staking rewards accrue, the value of TruNEAR increases (with reference to NEAR). - Users have have the ability to stake their NEAR through TruFin's [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruNEAR. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.

Pagină de internet oficială: https://www.trufin.io/ Carte albă: https://trufin.gitbook.io/docs/tokens/trumatic-token-2

Tokenomie și analiză de preț pentru TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TruFin Staked NEAR (TRUNEAR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 22.81M $ 22.81M $ 22.81M Ofertă totală: $ 7.54M $ 7.54M $ 7.54M Ofertă aflată în circulație: $ 7.54M $ 7.54M $ 7.54M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 22.81M $ 22.81M $ 22.81M Maxim dintotdeauna: $ 3.76 $ 3.76 $ 3.76 Minim dintotdeauna: $ 1.92 $ 1.92 $ 1.92 Preț curent: $ 3.02 $ 3.02 $ 3.02 Află mai mult despre prețul tokenului TruFin Staked NEAR (TRUNEAR)

Tokenomie pentru TruFin Staked NEAR (TRUNEAR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TRUNEAR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TRUNEAR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TRUNEAR, explorează prețul în direct al tokenului TRUNEAR!

Predicție de preț pentru TRUNEAR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TRUNEAR? Pagina noastră de predicție de preț pentru TRUNEAR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TRUNEAR!

